Napoli, report allenamento: out tre giocatori

25 minuti fa



Lavoro mattutino al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli. Gli azzurri devono voltare pagina dopo il 2-2 maturato due giorni fa al Maradona contro il Frosinone, preparandosi ad affrontare l'Empoli nel prossimo turno, in programma sabato alle ore 18 al Castellani. Questo il report dell'allenamento odierno della squadra, con le ultime riguardo gli infortuni:



La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Olivera. Terapie per Contini.