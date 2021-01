Il Napoli tra qualche ora partirà verso Reggio Emilia in vista della sfida di domani contro la Juventus per la Supercoppa italiana. Questa mattina la squadra si è allenata a Castel Volturno e arrivano anche buone notizie riguardo l'infortunio di Petagna, uscito malconcio dalla gara contro la Fiorentina. Ecco il report allenamento:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Di seguito, sul campo 2, lavoro di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con tiri in porta. Petagna ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.