Il Napoli si prepara per tornare in campo, il prossimo impegno sarà contro il Torino, domenica allo Stadio Maradona. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina con le ultime dall'infermeria:



"La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chisura di seduta partita a campo ridotto. Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Anguissa".