Seduta mattutina d'allenamento per il Napoli che prepara la sfida di giovedì contro il Granada, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questo il report di oggi, con gli aggiornamenti sugli infortuni:



Il gruppo si è allenato sul campo 1. Dopo una prima fase di torelli ed esercitazione tecnica la squadra ha svolto possesso a tema e partita a campo ridotto. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Hysaj e Demme hanno svolto parte lavoro personalizzato e parte in gruppo. Petagna personalizzato in campo. Manolas terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo palestra per Lozano. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente.