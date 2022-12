Nuovo giorno di lavoro per il Napoli. La squadra questa mattina ha svolto la seduta d'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. Buone notizie per Spalletti che ha potuto contare su tutti i calciatori presenti in rosa. Ecco il report della sessione odierna:



La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 svolgendo torello e attivazione con la palla. Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con una serie di partitine a campo ridotto.