Oggi pomeriggio il Napoli si allenato in vista della sfida di domenica in trasferta contro il Genoa. Questo il report della sessione:



Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. Ghoulam ha svolto personalizzato in campo. Zielinski terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Ounas ha partecipato all’intera seduta in gruppo.