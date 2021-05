Un colpo di scena, in pieno stile De Laurentiis. Il Napoli ha spiazzato tutti, scegliendo per la prossima stagione Sergio Conceicao come nuovo allenatore. Un nome che era circolato negli ultimi giorni,La mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte degli Azzurri ha cambiato le priorità, attualmente alla guida del Porto,L'operazione, portata avanti con la mediazione del super agente Jorge Mendes,che grazie al Decreto Crescita significa per il Napoli investire poco più di 5 milioni annui. Conceicao, che ha detto no all'ultima proposta di rinnovo del Porto, dovrebbe essere a Roma domani, per incontrare negli uffici della Filmauro De Laurentiis e potrebbe essere presentato tra giovedì e venerdì.. Il mancato approdo all'Europa che conta, che ha fatto sfumare 50 milioni di euro, ha spinto De Laurentiis a cambiare obiettivo. L'ex Juve sarebbe costato di più e avrebbe preteso un mercato di prima fascia. Impossibile senza i soldi della Uefa.