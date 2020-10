Secondo il Corriere dello Sport era tutto fatto per il rinnovo di contratto di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, in scadenza nel 2021 con il Napoli, era pronto a legarsi al Napoli per altri cinque anni, la fumata bianca era imminente, poi la svolta negativa: prima della gara col Barcellona tutto si è arenato.