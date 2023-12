L'ultima gara contro la Roma è stata da dimenticare per, che ha lasciato i suoi compagni di squadra in inferiorità numerica nel secondo tempo dell'Olimpico. È però una nota stonata in una stagione, fin qui, ricca di buona continuità.infatti,in un Napoli in cui si fa fatica a trovare qualche vero aspetto positivo. Al netto dei risultati, al netto della classifica.- Questo rendimento super di Politano lo hanno notato in tanti.da qualche settimana sulle sue tracce e il club in cui giocano già Ferreira Carrasco e Banega (tra gli altri) si è già fatto avanti con l'entourage del calciatore. Tutto questo tramite Domenico Teti, neo ds ed ex dt della Sampdoria.- La volontà di Politano è chiara da un po' di tempo. Il calciatoreC'è però bisogno di un passo in avanti da parte della società perché il suo contratto scadrà a giugno 2025. Dunque,. Non bisogna però perdere troppo tempo perché Politano è il giocatore più in forma di questo Napoli e ha tracciato un bell'asse su quella fascia destra con Di Lorenzo. Oggi c'è, pensa solo a mettere tutto se stesso per risollevare l'andamento della squadra. Però i tempi mutano in fretta e una mancata proposta potrebbe anche aprire improvvisamente nuovi scenari.