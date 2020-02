E' Luigi Riccio, vice di Gattuso, a parlare a Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria: "Abbiamo incanalato bene la partita, poi il gol di Quagliarella l'ha sporcata. Ci sono stati duelli fisici e palle sporche. Dovevamo riprendere in mano la partita, tornare a palleggiare come sappiamo fare. Conosciamo le difficoltà che abbiamo avuto, abbiamo giocatori di qualità. Demme ha stretto i denti, lo staff ha fatto un grande lavoro, ha recuperato tra stanotte e stamattina. Se ci siamo per la Champions? Noi ci siamo per il Lecce sabato prossimo".