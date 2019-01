Come racconta Il Mattino, il Napoli, alle 13.30 di domani, discuterà il ricorso di Kalidou Koulibaly per ottenere la squalifica di una giornata. I legali di Aurelio De Laurentiis, che presenzierà insieme al calciatore in sede di discussione, punteranno sul condizionamento ambientale. Il precedente di Muntari non dovrebbe far giurisprudenza, visto che in quel caso il calciatore abbandonò volontariamente il campo per cori razzisti. Se i giudici applicheranno il regolamento alla lettera, allora saranno confermate le due giornate a Koulibaly. Se invece terranno conto delle attenuanti, al condizionamento legato al clima di San Siro è plausibile che concedano lo sconto di una giornata. Aurelio De Laurentiis ha chiesto che nelle memorie difensive venissero inseriti anche i file audio del commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati su Radio Rai.