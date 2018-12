Il Napoli presenterà ricorso contro le due squalifiche inflitte a Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. I due calciatori sono stati squalificati per due giornate in seguito alla gara giocata a San Siro contro l'Inter. L'Obiettivo, secondo Sky Sport, è quello di provare a ridurre la sanzione da 2 giornate a 1 a giornata per entrambe. Le motivazioni del giudice sportivo, tuttavia, non lasciano spazio, a termine di regolamento, a grosse possibilità di riuscita.



LA SANZIONE - Per il difensore senegalese, infatti, le due giornate sono dovute alla somma dell'ammonizione rimediata per il fallo su Politano (era diffidato) e al rosso diretto rimediato per gli applausi rivolti a Mazzoleni. Per quanto riguarda l'attaccante italiano, invece, le due giornate derivano dal rosso diretto ricevuto al termine della gara dopo un insulto all'arbitro sanzione raddoppiata in quanto capitano del Napoli.