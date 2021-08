"Sono tornati i Campioni d'Europa".i tre giocatori azzurri che hanno fatto parte della spedizione di Mancini a Euro 2020, chiusa con la conquista della coppa. Sorridenti e riposati, si sono subito messi a disposizione di Spalletti, che non vedeva l'ora di averli per preparare l'esordio contro il Venezia, in programma il 22 agosto. Tutti e tre sono sono imprescindibili per l'allenatore toscano, soprattutto il numero 24, la cui situazione è però in divenire.per questo non va escluso un addio prima della fine del mercato.Difficile, ma non impossibile, perché senza prolungamento il rischio di perderlo a zero è alto.. E' vero che il ragazzo passato dal Pescara è un punto di forza oltre che il capitano del Napoli, ma certe cifre per il patron azzurro sono fuori mercato.Giovedì, dopo settimane di gelo, dovrebbe andare in scena il primo incontro tra i due, all'​hotel di Rivisondoli di Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro, per provare a trovare un punto d'incontro. Al momento distante anni luce.Per Insigne non è da escludereNon è invece una pista percorribile la cessione dei diritti d'immagine, per i quali DeLa non intende muoversi di un centimetro. Insigne ascolterà e riferirà al suo agente, che è pronto ad ascoltare offerte.Insigne piace a Maldini, ma non a queste condizioni. Il Milan non vuole far la guerra al Napoli, una proposta verrà fatta solo in caso di mancato rinnovo. Ma a quel punto Insigne farebbe gola a molti.