Con l'addio di Bakayoko e l'infortunio di Demme il Napoli ha bisogno di guardarsi attorno per rinforzare il centrocampo. Un innesto potrebbe esserci da qui alla fine del mercato.



Intanto si guardano anche delle soluzioni già presenti in casa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Giuntoli ha deciso di trattenere Luca Palmiero, classe '96, lo scorso anno in prestito al Chievo in Serie B. Il centrocampista ha riportato un infortunio nell'ultimo ritiro di Dimaro ed è tornato ad allenarsi ieri in gruppo.