Meno uno al ritorno dei quarti di finale di Champions League. Domani e NAPOLI e Milan saranno in campo al Maradona dopo la vittoria per i rossoneri nel match d’andata. Nel secondo pomeriggio i due allenatori, Spalletti e Pioli (accompagnati da Juan Jesus e Bennacer) parleranno in conferenza stampa rispettivamente alle ore 18:00 e 19:00. Rifinitura questa mattina a Castel Volturno per il Napoli. Le immagini e gli aggiornamenti dall'inviato di Calciomercato.com, Giovanni Annunziata.







L’ALLENAMENTO - Sessione d’allenamento per il Napoli iniziata alle 11:30. Tutti gli sguardi su Victor Osimhen che è stato fuori per infortunio nel match d’andata. 20 minuti in campo contro il Verona in campionato per prepararsi al meglio in vista di domani. Oggi il centravanti nigeriano è apparso pronto, in forma e carico per affrontare il Milan. Un clima molto disteso per gli azzurri in campo. Out il Cholito Simeone per infortunio, presente invece il fantasista classe 2003 Alastuey, ex Barcellona che attualmente è in forza proprio alla Primavera del Napoli.