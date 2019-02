Secondo Il Mattino, negli ultimi giorni sarebbe arrivato un rilancio del Napoli per Lozano a 34 milioni. Il PSV, però, continua a chiederne 40. Insomma, la strada resta ancora in salita. Si tratta di un'ala sinistra di piede destro messicana e che attualmente è in forza al PSV. Un vero e proprio crack di cui il tecnico azzurro Carlo Ancelotti si è innamorato agli ultimi Mondiali.