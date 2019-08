Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli continua a seguire Fernando Llorente, svincolato 34enne ex Tottenham. in giornata ci sarebbe dovuto essere un incontro con il fratello ed agente dello spagnolo. Appuntamento però spostato dalla dirigenza azzurra. Le parti si rincontreranno e si aggiorneranno. La richiesta di Llorente è di un triennale da 4 milioni di euro a stagione. Il Napoli gli ha ribadito che non intende andare oltre un biennale a cifre molto più basse.