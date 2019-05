Come riporta il quotidiano la Repubblica: "Il nuovo incontro di stasera tornerà utile per capire se si tratta di ostacoli e frizioni superabili. Intanto Insigne si è allenato anche ieri in disparte per il fastidio muscolare che ne ha di parecchio limitato il rendimento nella seconda parte della stagione. Il capitano è ancora in forte dubbio per la partita di domenica sera contro l’Inter ed è improbabile che riesca a salutare i tifosi da protagonista nell’ultimo appuntamento stagionale al San Paolo. Tutto lascia pensare che si tratterà tuttavia di un arrivederci e non non di un addio. De Laurentiis e Ancelotti sono infatti d’accordo sulla necessità di trattenere al Napoli i big del gruppo e non a caso è alle porte anche il rinnovo del contratto di Callejon, a cui potrebbe aggiungersi in seguito quello di Allan. Resterà invece in scadenza Mertens, che si è convinto a rimanere in azzurro per almeno un’altra stagione e mira a battere al più presto il primato di gol di Hamsik. È infine già blindato Koulibaly, che sarà il pilastro del nuovo ciclo".