È tempo di rinnovi in casa Napoli. Sono tanti i giocatori da valutare per la prossima stagione, per capire da chi ripartire o meno.



Tra le più grandi incognite dell'ultimo anno c'è sicuramente Allan. Il centrocampista brasiliano esattamente undici mesi fa era sul piede di partenza, destinazione Parigi.



Oggi la situazione è cambiata. Certo, non c'è fretta di rinnovare un contratto che scadrà nel 2023. Però le parti si sono già iniziate a sentire, perché Allan vorrebbe un ritocco dell'ingaggio, cercando di raggiungere quei 6 milioni che avrebbe guadagnato in caso di trasferimento al PSG. Il suo manager, Gemelli, ed il Napoli hanno avuto un doppio incontro, prima dopo la sfida dell'andata contro il Liverpool e successivamente in seguito alla vittoria casalinga contro il Genk.