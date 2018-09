Piotr Zielinski sarà blindato dal Napoli. Un discorso su cui il ds Cristiano Giuntoli è impegnato da tempo, come vi abbiamo raccontato a inizio mese; il centrocampista polacco si sta preparando a firmare il rinnovo del contratto fino al 2023 con sostanzioso aumento dell'ingaggio, mossa dovuta per gratificare Zielinski ma anche visto l'interesse di tanti top club stranieri su di lui, il solito Liverpool con Klopp che stravede per Piotr senza escludere il Manchester City che lo ha seguito a lungo con ottimi risultati.



CLAUSOLA ANTI-JUVE - Non solo, perché come appreso da Calciomercato.com, l'idea del Napoli è anche di allontanare qualsiasi desiderio della Juventus su Zielinski. Marotta e Paratici lo apprezzano molto, non fosse blindato lo tratterebbero di certo come un obiettivo bianconero; oggi la sua clausola da 65 milioni valida solo per l'estero lo rende intoccabile, il Napoli la porterà oltre i 100 milioni, fino a 120/130 milioni totali, pur di evitare qualsiasi pensiero su Zielinski. La Juventus lo sa bene e non ha mai aperto un tavolo perché De Laurentiis non lo farà partire, di certo concludere il rinnovo a breve giro sarà il miglior segnale per Piotr, pronto ad andare avanti col progetto Napoli.