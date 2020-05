Secondo Il Mattino, passando da Mino Raiola a Vincenzo Pisacane, Lorenzo Insigne ha avvicinato il suo rinnovo: "Già nelle prossime settimane il suo agente incontrerà il Napoli per gettare le basi per il futuro. Il capitano ha ancora 2 anni di contratto a 4,5 milioni a stagione e aspetta di conoscere il progetto del club per valutare le varie opzioni. L'idea di restare a vita in azzurro e diventare una bandiera della squadra non gli dispiacerebbe, ed è per questo che tra le opzioni che Pisacane si aspetta di sentire da Giuntoli ci sia anche una forte valorizzazione del calciatore negli anni a venire. Intanto Insigne non ha fretta anche perchè al momento il rapporto tra lui e Gattuso è straordinario e aspetta solo di tornare in campo e dimostrare il suo valore"