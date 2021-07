#Napoli i tifosi tornano a cantare “Un giorno all’improvviso”. Ecco un accenno del famoso coro partenopeo pic.twitter.com/nklK6gjrnZ — giovanni annunziata (@giovanniannun) July 23, 2021

in Trentino, per prepararsi alla nuova stagione. Nono giorno in Val di Sole sotto la guida Spalletti e nonostante manchino un po' di interpreti fondamentali l'allenatore ci tiene a fargli dare il massimo di fronte aiQuesti ultimi stanno finalmente rivivendo la gioia di poter sostenere i propri beniamini da vicino, dato che è consentito l'accesso allo stadio.Ecco il video: