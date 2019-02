Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli è tornato a pensare a Kasper Dolberg, attaccante danese dell'Ajax classe 1997: "Il Napoli con Giuntoli non ha mai buttato niente del lavoro accumulato negli anni e a volte certi profili tornano: nel periodo in cui le missioni erano concentrate innanzitutto per vedere l’Ajax (piaceva da morire Klaassen ma emerse quasi dal nulla Arkadiusz Milik), nel data base del diesse ci è finito Kasper Dolberg, che ha cominciato ragazzino e ora ha semplicemente ventuno anni. E’ un centravanti danese modernissimo, che s’impone mica solo perché biondissimo: due stagioni fa sbancò, segnando ventitré gol, poi qualche acciacco e un rallentamento fisiologico ne ha rallentato l’evoluzione e l’hanno costretto a nove reti. Ma adesso sta di nuovo a certi livelli: ne ha fatti dieci e non ha neanche giocato così tanto. E il Napoli continua ad essere attratto da quest’arancia meccanica".