Manolas al Napoli apre scenari inaspettati, inesplorati e intriganti per il club azzurro. Amadou Diawara è stato infatti inserito nell’operazione con la Roma: il guineano diventerà giallorosso, e in questo modo si libera una casella nell’affollata mediana di Ancelotti. Torna così di moda un’idea mai del tutto abbandonata: Jordan Veretout.



PROFILO GIUSTO - Il centrocampista della Fiorentina piace da settimane al ds Giuntoli e non solo. Un gradimento condiviso in società, in quanto il profilo è ritenuto ideale per vari aspetti: polivalente, può coprire diversi ruoli, sempre con efficacia. Corsa, qualità, inserimenti e tiro dalla distanza, il francese è seguito anche da Roma, che però con l'arrivo di Diawara potrebbe defilarsi, e Milan, che in ogni caso non sembra disposto a trattare sulle cifre, 25 milioni di euro, richieste da Commisso, né sembra propenso a inserire Cutrone nell'affare. Lo stesso Veretout ha sempre considerato il Napoli come la sua prima scelta, per Ancelotti, per la possibilità di giocare la Champions e, più semplicemente, perché gli piace la città.



LE CARTE DEL NAPOLI - Il club azzurro ha inoltre dei jolly in mano, diversi giocatori in uscita che piacciono alla Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport i viola sarebbero infatti interessati a Adam Ounas (valutato tra 12 e 13 milioni di euro), Roberto Inglese (30 milioni la richiesta di De Laurentiis) e Nikola Maksimovic (25 milioni di euro). Non solo: secondo quanto raccolto da calciomercato.com anche Marko Rog, mezzala croata negli ultimi mesi in prestito al Siviglia, piace alla Fiorentina. Diverse contropartite tecniche, pedine nelle mani di Giuntoli, che potrebbero pesare nell'incontro tra il ds azzurro e il collega Daniele Pradè, in programma la prossima settimana. Il neo ds viola vedrà anche il Milan, per valutare con attenzione ogni proposta, prima di decidere. La sensazione, ad oggi, è che il Napoli sia in prima fila per Veretout.