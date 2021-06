Il Napoli cambia faccia e per la stagione 2021-2022 si rifarà completamente il look delle maglie. Non sarà confermato lo sponsor tecnico Kappa e sul petto non avrà uno sponsor tecnico. Secondo il Corriere dello Sport, sulla divisa sarà presente il marchio Napoli, il kit sarà disegnato da Giorgio Armani e prodotto da Onis.