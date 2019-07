Napoli al lavoro anche sul mercato in uscita. Come riportato da Sky Sport, è vicinissima la cessione di Marko Rog al Cagliari. L’offerta del presidente Giulini ha superato quelle arrivate dagli altri club, in primi l’Eintracht Francoforte, che voleva il giocatore solo in prestito. Il Cagliari è pronto ad acquistare Rog dal Napoli sulla base di un accordo intorno ai 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe chiudersi definitivamente in queste ore.