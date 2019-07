Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Il ds Carli ha praticamente chiuso col Napoli per la mezzala croata Marko Rog, individuato come sostituto di Barella, che oggi potrebbe svolgere le visite a Roma e approdare a Pejo domani nel giorno del suo compleanno. Operazione da 17 milioni: 2 subito e 15 di riscatto. Ma Nandez, pallino del presidente Giulini, non è abbandonato e si insiste per Defrel, la seconda punta ritenuta prioritaria".