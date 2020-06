In scadenza di contratto, José Maria Callejon ha trovato l'accordo per restare al Napoli fino al termine di questa stagione per poi svincolarsi a parametro zero. Intanto il club del presidente De Laurentiis cerca un erede dello spagnolo sul mercato: nel mirino c'è Under della Roma in alternativa a Boga del Sassuolo, Everton del Gremio e Rashica del Werder Brema. Su quest'ultimo c'è forte il Lipsia, tra l'altro piace anche a Milan ed Hertha Berlino. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi chiedono 30 milioni di euro per il turco e prendono informazioni sull'attaccante polacco Milik.