La storia d'amore tra Napoli e Callejon è destinata a continuare, anche se (per ora) solo per i prossimi due mesi. Sembrava potesse salutare e dire addio fin da subito al club azzurro, ma così non sarà.



LO STOP - Il contratto dello spagnolo è in scadenza il prossimo 30 giugno. C'è bisogno di un nuovo accordo speciale che gli permetta di terminare la stagione con il Napoli. Non sembrava così scontato, addirittura c'è stato un allontanamento tra le due parti. Ma ora eccole di nuovo in carreggiata.



C'È IL RINNOVO - Presto Callejon firmerà una proroga del suo contratto fino al 31 agosto di quest'anno. Altri due mesi a Napoli per lui. Decisivo Gattuso che ha fortemente voluto che desse il suo contributo per questo finale di stagione. De Laurentiis, Giuntoli e il procuratore, Manuel Quilon, hanno trattato a lungo. Ora si aspetta solo l'ufficialità che potrebbe arrivare nella giornata di domani.