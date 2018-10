Ilper chiudere la domenica didopo le gare di ieri e di oggi e in attesa del Monday Night tra Lazio e Inter, prosegue questa sera ladel campionato italiano con il big match del San Paolo ditra la squadra allenata da Carloe ladi EusebioI partenopei hanno assoluto bisogno dei tre punti se vogliono continuare a coltivare il sogno scudetto e non perdere ulteriore terreno dalla Juventus capolista, al momento a più sette dopo la vittoria di Empoli: la truppa di casa cerca quindi la terza vittoria di fila, contro un avversario osticoanche se la Roma in campionato finora ha deluso. I capitolini, reduci dal ko con la Spal, devono assolutamente fare punti per accorciare dal quarto posto. Sfida nella sfida, quella tra Lorenzoed Edinfinora sei gol per il primo e solo due per il secondo in Serie A.- Il Napoli ha segnato in tutte le ultime quattro partite contro la Roma in Serie A (sei gol in totale), dopo una serie di tre sfide in cui era rimasto a secco contro i giallorossi. Il Napoli è reduce da due sconfitte interne di fila contro la Roma nel massimo campionato, dopo aver vinto tre delle precedenti quattro sfide al San Paolo contro i giallorossi (1N). L’ultima sconfitta casalinga del Napoli in Serie A risale a marzo, proprio contro la Roma: da allora otto vittorie e un pareggio per i partenopei. La Roma ha raccolto solo 14 punti fin qui, mai così pochi nelle prime nove partite giocate dal 2012/13 (quando chiuse al sesto posto).La Roma ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime otto trasferte di campionato: due gol subiti in ciascuna delle altre due (entrambe sconfitte).Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (cinque) – tuttavia la Roma non ne ha subito neanche uno nello stesso intervallo.Da una parte la Roma è la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (sei), dall’altra il Napoli è quella che ha ne ha realizzati di più su azione (16).La Roma è l’unica squadra a non aver giocatori di movimento sempre presenti in ognuna delle gare disputate in questo campionato (l’unico sempre in campo è il portiere Olsen).Dries Mertens (71 gol) è a due reti dal sesto posto dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli in Serie A - a quota 73 raggiungerebbe infatti Careca. Il belga ha realizzato tre gol nelle ultime tre sfide contro la Roma nella massima serie.L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli: a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.