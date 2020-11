LE FORMAZIONI UFFICIALI

In campo per Diego Armando. Iltorna in campo questa sera al San Paolo, stadio che sarà presto intitolato al Pibe de Oro . Avversaria la Roma, in un periodo di gran forma.per l'occasione ritrova anche, guarito dal coronavirus. Il bosniaco guiderà l'attacco dei giallorossi, che sarà completato da. La squadra discenderà in campo con una divisa speciale, a strisce azzurre e bianche, dedicata a Maradona. Ancora out Osimhen, in attacco ci saràcon, alle spalle,Come ricordato da Opta,(1N, 2P), un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 23 sfide (6N, 12P) - dal 2016/17 contro nessuna squadra i giallorossi hanno perso più partite di campionato (quattro). La Roma ha segnato 74 gol in casa del Napoli in Serie A: solamente Milan e Juventus (entrambe a 87) hanno fatto meglio. Mentre il Napoli è, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni, quella che ha perso meno punti da situazione di vantaggio nel 2020 (quattro), solamente la Lazio (24) ne ha guadagnati più della Roma (20) da svantaggio nello stesso periodo.Driesha segnato cinque gol nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma, dopo essere rimasto a secco nelle prime sei sfide contro i giallorossi. Henrikhha segnato cinque gol nelle ultime due partite di campionato: prima di lui, l’ultimo giocatore della Roma a realizzare due marcature multiple consecutive era stato Edin Dzeko nel 2017. Edinha realizzato due doppiette contro il Napoli in Serie A, entrambe al San Paolo.4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.​