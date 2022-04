L’omaggio a Diego Armando Maradona pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

è una sfida cruciale per il finale della Serie A. Da una parte le ambizioni scudetto degli azzurri, dall'altra le speranze rimonta Champions dei giallorossi. Ma la tensione per la posta in palio e la storica rivalità tra le due squadre possono essere messe da parte, specie se per commemorare un'icona del calcio mondiale. E così il tecnico romanista, accompagnato dal GM Tiago Pinto,: lo Special One ha fatto visita al murale dedicato ale deposto dei fiori, in memoria della leggenda argentina scomparsa nel novembre del 2020. Il tutto tra gli applausi dei presenti, che hanno ringraziato e salutato Mou. Le immagini: