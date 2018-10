Eusebio Di Francesco ritrova Pastore e prova a recuperare anche Kolarov (se non ce la facesse è pronto Santon) e De Rossi (più difficile) per la ripresa del campionato in programma sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Spal. Saranno decisive le prossime ore, ma per Kolarov e De Rossi sarà difficile tornare in campo, mentre oggi Pastore si è allenato con il resto del gruppo ed e' quindi recuperato a tutti gli effetti. Continuano a svolgere invece lavoro separato e sedute di fisioterapia i due degenti di lungo corso Karsdorp e Perotti per i quali lo stop sarà un po' più lungo: le stime parlano di dieci giorni per il primo e di tre settimane per l'argentino.



Napoli, è arrivato anche Ospina a Castelvolturno. Ancelotti ha accolto l'ultimo dei nazionali che mancava all'appello. Il portiere, però, non ha lavorato con il gruppo ma ha svolto solo una seduta di scarico. Ed e' proprio per questo ritardo che dovrebbci essere Karnezis tra i pali nella sfida di sabato sera in casa dell'Udinese. Il greco, quindi, tornerebbe titolare dopo le sfide con Lazio e Parma. Mancherà all'appello in Friuli Koulibaly che ha un problema muscolare, ma anche perché è diffidato e con un altro giallo salterebbe il match con la Roma della prossima settimana al San Paolo.