Il Maradona è pronto ad accendersi domenica sera. La capolista Napoli ospita, nella prima giornata di ritorno di Serie A, la Roma di José Mourinho in un match dai moltissimi contenuti tecnici ed emotivi. I padroni di casa cercano di bissare il successo all’Olimpico dello scorso ottobre mentre i giallorossi provano ad abbattere due tabù: quello azzurro, visto non battono i partenopei da sei partite, e quello del loro ex mister Spalletti, mai sconfitto da quando ha lasciato Trigoria per la seconda volta nel 2017. Statistiche che, unite ai tredici punti di differenza tra le due squadre, rendono il Napoli favoritissimo, secondo gli esperti, a 1,75 rispetto al 4,75 della Roma e si scende a 3,75 per il pareggio. Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,85, mentre il risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 16 volte la posta quello in favore dei giallorossi. La possibilità che venga colpito almeno un palo o una traversa è data a 1,90 visto che in questa speciale classifica Roma e Napoli sono ai vertici della Serie A. Dovranno frenare gli ardori sia Spalletti che Mourinho: l’ammonizione del tecnico toscano si gioca a 4,00, quella dello Special One a 3,50. Ma domenica sera andrà in scena non solo il confronto tra i due allenatori ma anche tra i leader delle due squadre. Victor Osimhen, capocannoniere del campionato e già match winner all’Olimpico, punta a ripetersi tanto che la sua rete si gioca a 2,50. Paulo Dybala vuole continuare a regalare emozioni ai tifosi romanisti: una gara con gol o assist è offerta a 2,75. Qualche ora prima, la Lazio, reduce dal poker servito al Milan, riceve la Fiorentina con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in Champions. Gli esperti vedono i bianconcelesti ampiamente favoriti a 2,00 contro il 3,90 dei toscani e il 3,40 per il pareggio. La Lazio, da quando c’è Sarri in panchina, non ha mai preso gol dalla Fiorentina: un altro clean sheet per Provedel si gioca a 2,70. Sono molti i giocatori che potrebbero sbloccare il match con un tiro da lontano: ecco che un goal da fuori area a 3,25 è un’ipotesi concreta. Da non escludere poi un intervento del VAR, in quota a 3,00. Pedro si sta dimostrando l’uomo in più della Lazio e ha già fatto male lo scorso anno alla Viola: il numero 9 ancora a segno contro i toscani è dato a 4,50. Italiano si affida a Luka Jovic, sette gol in stagione: l’ottava marcatura con la Fiorentina pagherebbe 4 volte la posta.