Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha commentato così la vittoria contro l’Udinese: "Questioni extra campo? Non vi preoccupate per me, ho le spalle abbastanza larghe. Kvara? Dopo due pali ha fatto gol, è positivo. Negativo che abbiamo preso un gol da Samardzic, che è un bel giocatore. Osimhen? Con lui ho un rapporto ottimo da quando sono arrivato. Anche lui ha avuto sfortuna ultimamente ma è stato sereno come gli avevo detto. Bravo anche nell’assist a Zielinski. Kvara e Osi? Hanno rimesso l’orologio all’ora giusta. Nessuno voleva fare del male, sia il Tik Tok che l’attaccante togliendo le foto. Io vi posso assicurare che la maglia la ama e darà tutto quest’anno“.