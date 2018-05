Secondo Il Corriere dello Sport, spunta per la porta del Napoli la candidatura dell'estremo difensore classe '87 del Torino Salvatore Sirigu, sotto contratto con i granata fino a giugno 2019. Rui Patricio, ad oggi prima scelta degli azzurri, non riuscirà a svincolarsi anticipatamente dal contratto in essere fino a giugno 2022 con lo Sporting Lisbona e ha una clausola rescissoria di 45 milioni, il che complica di molto la trattativa. Dal canto suo, Sirigu ha già lavorato in passato con Ancelotti al Paris Saint Germain e ha costi meno proibitivi.