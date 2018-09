Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, parla a Marca: "Ho grande voglia di cominciare, sono stato alle prese per tre settimane con una lesione all'adduttore ma ora sto bene. Siviglia e il Betis sono stati la mia casa per molti anni ma ho voglia di fare bene a Napoli, è importante anche per il mio futuro".



Il 21enne spiega: "I 30 milioni pagati per me? Sono uno stimolo. Il Napoli ha fatto uno sforzo importante e ora devo ripagare questa fiducia in campo. Più che paura, quei soldi mi danno la carica per dimostrare quello che valgo".