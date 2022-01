Rischia di non giocarsi Napoli-Salernitana, per il folto numero di positivi nella squadra granata. Il cui presidente, Danilo Iervolino, ha ammesso oggi che "allo stato attuale è difficile che Napoli Salernitana si giochi, tra oggi e domani vedremo con gli ultimi tamponi. I positivi sono della lista principale? Sì, però è possibile che stasera o domani mattina si negativizzino".



Il patron della Salernitana ha detto a Radio Marte che se si giocherà se si giocherà "sarò allo stadio, mi auguro di essere vicino a lui (il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis), abbiamo un’amicizia e una stima reciproca. Sarà l’inizio per creare un ponte tra squadre, tifoserie, città prossime che hanno un sentire comunque. Può iniziare un’autostrada di dialogo tra le due squadre".