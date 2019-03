Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, oltre a Stefan Lainer a un passo dal Napoli quest'estate, c'è un retroscena su Diadie Samassekou. La diga maliana del club austriaco è stato infatti proposto al club partenopeo a gennaio per sostituire Allan in direzione Paris Saint-Germain, salvo poi fare retromarcia. Nel match di ritorno gli agenti del calciatore saranno alla Red Bull Arena, e potrebbe esserci un incontro col ds Giuntoli. Il roccioso centrocampista è valutato attorno ai 30 milioni.