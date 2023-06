La stagione vissuta da Dejan Stankovic è stata davvero molto complicata, e poco soddisfacente dal punto di vista dei risultati ottenuti. Quasi certamente l'allenatore non verrà confermato per il prossimo campionato sulla panchina della Sampdoria, e secondo alcuni rumors ci sarebbero un po' di frizioni tra il mister serbo e il club.



Secondo Il Secolo XIX Stankovic, che come di consueto nelle ultime settimane non ha rilasciato interviste ai canali ufficiali del club, si sarebbe sentito tradito da alcuni giocatori e da certi dirigenti, e per questo motivo al termine della partita con il Napoli, nelle interviste del dopo gara, potrebbe togliersi qualche 'sassolino' dalle scarpe.