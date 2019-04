L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un resoconto sul mercato estivo del Napoli che si preannuncia importante per poter impensierire la Juventus nella lotta al titolo. In difesa si punta su Lainer, Diakhaby e Langlet che non sembra un prima scelta per Valverde, in mezzo, invece, oltre a Fornals, si punta su Barella e De Paul, mentre in avanti l'obiettivo numero uno sarà Hirving Lozano.