In attesa di ricevere eventuali novità sul futuro,. Non in una meta da sogno come molti suoi colleghi, ma a San Benedetto del Tronto. Tuttavia, come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,. Anche perché nel frattempo qualche proposta l'ha rifiutata, tipo quella delloche gli proponeva 8 milioni a stagione. E nel caso in cui la squadra si fosse qualificata per la Champions, altri tre milioni e mezzo come bonus sul suo conto corrente. Secco no anche alla Turchia, alin particolare. Ora sembra che resti un'ultimissima possibilità: il, nel casoandasse al