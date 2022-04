Il prossimo 30 aprile 2022 andrà in scena Napoli-Sassuolo, gara valida per il 35º turno di Serie A. Sarà la penultima sfida casalinga per gli uomini di Spalletti prima della chiusura del campionato. In vendita i biglietti, ecco i prezzi:



Tribuna Posillipo € 60,00



Tribuna Nisida € 50,00



Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)



Distinti anello superiore € 30,00



Distinti anello inferiore € 20,00



Curve anello superiore € 20,00



Curve anello inferiore € 10,00