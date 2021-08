Sono giorni di cambiamenti in casa Napoli. Il vero mercato degli azzurri sembra poter decollare solo in queste ultime due settimane. Il primo innesto porta il nome di Juan Jesus ma ecco arrivare anche una novità sul fronte portieri.



La scorsa stagione gli estremi difensori sono stati Ospina, Meret e Contini. Quest'ultimo non resterà un altro anno senza la possibilità di giocare. Per lui è questione di giorni e si unirà al Crotone in Serie B. Così ecco che si occuperà immediatamente il ruolo di terzo portiere e il Napoli ha deciso che toccherà a Davide Marfella. Classe '99, cresciuto nel settore giovanile azzurro, le ultime stagioni ha indossato la maglia del Bari. Un ritorno per Marfella che oggi sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto biennale con opzione su terzo e quarto anno.