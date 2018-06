Marek Hamsik non potrà tirarla troppo per le lunghe. Vuole andare via e dunque è il caso che gli emissari cinesi bussino velocemente alla porta della Filmauro. Secondo Il Mattino, servono non meno di 25 milioni di euro per il cartellino dello slovacco. Dopo servirà cercare un sostituto, un vice Zielinski. In cabina di regia, prende quota Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo.