Pesanti giudizi sui quotidiani oggi in edicola per Carlo Ancelotti dopo la sconfitta del Napoli di ieri contro il Cagliari:



Gazzetta dello Sport 5,5: Persi punti pesanti. Vecchie abitudini da eliminare.



Corriere della Sera 5.5.



Tuttosport 5: netto passo indietro rispetto a Liverpool. Non basta aver preso i due pali per giustificare la prestazione sottotono. Non ha convinto la scelta dell'attacco con i due piccoletti.



Corriere dello Sport 5,5: Otto cambi rispetto a Lecce, un monologo di gioco, 30 tiri e zero gol: il vecchio difetto ritorna, ma non è certo colpa sua.



Il Mattino 5: Sulla spalla ha una scimmietta dispettosa, che lo illude e poi lo beffa assegnando i doni della buona sorte a chi li merita meno. Il blando possesso di palla, di certo, non lo aveva previsto né ordinato. La squadra è ben messa in campo ma priva di fantasia. Chiaro, capitano notti così, mica si può gettare la croce addosso a Carlo. Il gioco tic toc a bassa velocità all'inizio non può scardinare la difesa del Cagliari.



Repubblica 5.