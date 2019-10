Fuori dall'undici titolare. Ma non solo: neanche in panchina. Indi per cui: tribuna. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è rimasto a guardare i compagni nella sfida Champions contro il Genk, terminata 0-0, con gli uomini di Ancelotti che mantengono sì il primato del girone, ma restano con l'amaro in bocca per quella che sa di occasione persa per allungare. L'esclusione del 24 azzurro ha lasciato tutti sorpresi, compreso lo stesso giocatore alla vigilia della sfida, visto che si tratta di scelta tecnica.



COSA E' SUCCESSO - Come scrive Il Mattino, alla vigilia il calciatore ha lasciato il campo d'allenamento prima di tutti, scuro in volto, di chi sa che il giorno dopo non avrebbe giocato il match: per sfogare la rabbia, ha calciato un pallone contro i tabelloni pubblicitari. Non è la prima frizione tra Insigne e Ancelotti: in estate il calciatore aveva chiesto di giocare in posizione sì esterna ma offensiva, sgravandolo da compiti difensivi; il tecnico ci ha provato a inizio stagione, ma dopo lo ha riportato a fare il laterale di un centrocampo a quattro. Rimproverando, poi, il suo capitano, dopo il ko casalingo contro il Cagliari, per poco impegno. Il caso Insigne, quindi, è aperto. E non è il solo.



PAURA MERTENS - C'è un piccolo caso Mertens, infatti. E qui non si parla di campo, perché il belga ha realizzato 5 gol nelle prime 6 partite stagionali, ma di mercato. In scadenza di contratto a giugno 2020, il 14 azzurro non ha ancora rinnovato. E le parole rilasciate ieri a ​Voetbal Sport/Magazine non lasciano tranquilli: "​ Qui al Napoli ho ancora sette mesi di contratto, non so dove giocherò la prossima stagione. Al termine di quest'anno valuterò se rinnovare il mio contratto con il club azzurro o meno, ma al momento è ancora presto, non mi sento di escludere nulla". Mertens mette paura, Insigne il broncio. A Napoli qualche animo è teso.