Napoli, scoppia il caso Kvara: i bookie spingono per un addio in estate del georgiano

18 minuti fa

“Vogliamo lasciare Napoli. La nostra priorità è trasferirci in una squadra che giochi la Champions League”, queste le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia in merito al futuro del georgiano. Una notizia che ha lasciato di stucco i tifosi partenopei, con il club campano che ha subito ricordato – tramite un comunicato ufficiale - che Kvara ha ancora tre anni di contratto. Tuttavia, i bookie non credono a una permanenza al Napoli del talento classe 2001: una cessione, entro il prossimo 31 agosto, è offerta a 3 dagli esperti Goldbet, quota che sale leggermente, a 3,50, per i betting analyst, per un intrigo di mercato che potrebbe durare per tutta l’estate.