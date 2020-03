Antonio Careca, grande ex attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport: “Giocare a fianco a Diego era un sogno, siamo stati insieme dopo il Mondiale dell’86. Dovevo andare in un’altra squadra, ho aspettato fino alla fine il Napoli. Moggi mandò un amico a contattarmi, così ho aspettato un mese o tre settimane e poi sono andato a Napoli. Sono innamorato della città e dei tifosi, un sogno realizzato, ho giocato con Diego.

Allenarmi e giocare di nuovo a Napoli? Sono chiuso in casa da quasi 30 giorni, siamo qua, si fatica. Alle 6-7 faccio palestra, dopo devo giocare con i miei nipoti, faccio anche kung-fu. Se rimango trenta giorni in più posso tornare in campo, posso fare almeno una buona mezzora.

Chi consiglierei al Napoli? Preferisco non parlare, parlai di Kakà e di Deco quando stavano appena iniziando, ho parlato di un sacco di calciatori, nessuno mi credeva. Mertens? Giordano aveva forse più qualità, ma è un giocatore di grandissima qualità. A Giordano piaceva giocare sia con la palla che senza. Mertens ha fatto tanto, ma Bruno era più completo.

Feci un patto con Diego e rinnovammo fino al 1993, poi lui andò via prima. I tifosi sono completamente pazzi, avevamo 78.000 abbonati che andavano ad ogni partita, in trasferta andavano in 8-10 mila. Il San Paolo non era moderno, ma era l’inferno".