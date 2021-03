Marek Hamsik riparte dalla Svezia. E' di ieri la notizia dell'approdo al Goteborg. Oggi, durante la presentazione ufficiale, lo slovacco ha dichiarato: "Ritorno a Napoli? Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso lì gran parte della carriera. Per me è un posto speciale, è la mia seconda casa e lo porto nel cuore. Ora però penso al Goteborg, poi vedremo cosa succederà".